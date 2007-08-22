Dernières actus
Publié le Mardi 6 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
The Blood of Dawnwalker dévoile une nouvelle vidéo
Un des jeux les plus attendus de cette annéeRebel Wolves est un nouveau studio créé par Konrad Tomaszkiewicz, un ancien de CD Projekt, Directeur sur les jeux The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Son premier jeu sortira dans le courant de l'année, sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'intitule The Blood of Dawnwalker.
Il s'agit d'une nouvelle franchise ambitieuse sous la tutelle de Bandai Namco et du géant chinois NetEase.
Nous l'avions vu lors d'une présentation à la Gamescom, qui nous a particulièrement séduite.
Le jeu vous entraîne sur les terres de Vale Sangora, inspiré de l'Europe médiévale du XIVe siècle et ses légendes. On y suivra l'histoire de Coen, un jeune homme transformé en Dawnwalker. En vampire, si vous préférez. Il va avoir 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille ou se venger, avant de se transformer en monstre nocturne. Il en aura, toutefois, quelques pouvoirs, grandissants au fil que le jeu avance...
La dernière vidéo dévoile de nouveaux personnages importants dans l'histoire, ainsi que des lieux inédits de Vale Sangora, une région des Carpates où se déroulera le jeu. La vidéo inclut des séquences de gameplay capturées à partir de la version bêta actuelle, sur PC.
