Publié le Mercredi 7 janvier 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
007 First Light : les configurations PC dévoilées
Le vôtre arrivera-t-il à le faire tourner ?IO Interactive et Amazon MGM Studios ont annoncé une collaboration spéciale avec Nvidia pour le développement du jeu 007 First Light, dont la sortie est prévue le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Xbox ROG Ally X, Xbox ROG Ally, Nintendo Switch 2 et PC.
On vous rappelle que le jeu proposera de découvrir les débuts de notre agent secret préféré le moins secret du monde. En effet, nous y retrouverons un jeune James Bond tout juste embauché par le MI6 et qui doit faire ses armes. Il débute comme second couteau en soutien à des agents plus aguerris mais, comme à son habitude, va faire preuve d’un mélange de désobéissance et d’initiative pour mener à bien sa mission : capturer un ancien agent qui a retourné sa veste.
En attendant, pour les joueurs sur PC, les configurations officielles ont été dévoilées !
Configuration minimale :
- Processeur : Intel Core i5-9500K / AMD Ryzen 5 3500
- Carte graphique : NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 / GPU dédié Intel équivalent
- Mémoire vive (RAM) : 16 Go
- Mémoire vidéo (VRAM) : 8 Go
- Espace de stockage : 80 Go minimum
- Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11 (64 bits)
- Résolution : 1080p
- Performances : 30 FPS
Configuration recommandée :
- Processeur : Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / GPU dédié Intel équivalent
- Mémoire vive (RAM) : 32 Go
- Mémoire vidéo (VRAM) : 12 Go
- Espace de stockage : 80 Go minimum
- Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11 (64 bits)
- Résolution : 1080p
- Performances : 60 FPS
