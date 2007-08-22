Acer dévoile ses nouveautés : PC, moniteurs 6K, gamme réseau...

Publié le Mercredi 7 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Y'a même une trottinette !

Predator XB273U F6 est équipé de la technologie AMD FreeSync Premium et peut atteindre un impressionnant 1000 Hz en résolution 1280 x 720 (500 Hz à 2560 x 1440), idéal pour la compétition esport. Predator X34 F3 offre un taux de rafraîchissement de 360 Hz avec une clarté et un contraste à couper le souffle de la technologie QD-OLED.

Acer Nitro XV270X P combine une résolution 5K époustouflante avec des taux de rafraîchissement élevés pour le jeu compétitif et le travail créatif.

L'Acer ProDesigner PE320QX moniteur destinés aux créateurs offre une résolution 6K sur HDMI, DisplayPort et USB Type-C pour des visuels professionnels.

Le projecteur Acer Vero HL1820 laser RGB prend en charge la résolution 4K UHD avec HDR et des performances couleurs exceptionnelles pour

les films et le gaming

Predator Connect X7S 5G CPE combine connectivité 5G et performances Wi-Fi 7 tri-bande avec des fonctionnalités orientées gaming et une priorisation du trafic pour un jeu en ligne réactif et un streaming. Les routeurs maillés Acer Connect Ovia T360 et T520 Wi-Fi 7 offrent des options flexibles en double bande et tri-bande, conçues pour aider

à réduire les zones mortes et assurer une couverture fluide et fiable dans les foyers et les petits bureaux.

L’Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi offre une connectivité 5G portable avec partage multi-appareils, une autonomie de batterie prolongée et des options SIM flexibles pour soutenir les voyageurs fréquents et les travailleurs hybrides.

Les Acer Aspire 14 AI et Aspire 16 AI.

Le Predator Helios Neo 16S AI, un PC portable gaming OLED, haut de gamme, équipé jusqu'au nouveau processeur Intel Core Ultra 9 386H et

des GPU NVIDIA® GeForce RTX Série 50 pour PC portables, dans un châssis métal fin et élégant.

le Nitro V 16 AI et le Nitro V 16S AI, plus fin, pensé pour les joueurs mobiles. Tous les modèles prennent en charge les xpériences Copilot+ 1 PC sous Windows 11 et Acer Intelligence Space, afin de booster de créativité, productivité et gaming grâce à l'IA.

L'Acer Swift 16 AI intègre des processeurs Intel jusqu’au Core Ultra X9 Series 3 avec graphismes Intel Arc intégrés et équipements améliorés – doté du plus grand pavé tactile haptique au monde, d'écrans tactiles OLED 3K jusqu'à 120 Hz, et de touches plus grandes

avec rétroéclairage par touche dans un châssis din et élégant de seulement 14,9 mm.

Avec un poids de moins de 1 kg et une résistance de qualité militaire, les Acer Swift Edge 14 AI et Swift Edge 16 AI sont équipés

de processeurs Intel Core Ultra 9 Series 3 et offrent des écrans tactiles OLED 3K jusqu'à 3K ainsi que des pavés tactiles multi-contrôle Acer pour un contrôle intuitif des médias et des conférences.

Polyvalents et performants, les Acer Swift Go 14 AI et Swift Go 16 AI proposent une combinaison de performances et de prix particulièrement avantageuse sur le segment des ordinateurs ultraportables haut de gamme. Ils sont équipés des processeurs Intel® Core™ Ultra Série 3, d'écrans OLED et de fonctionnalités optimisées par l'IA pour la productivité au quotidien.

Tous les modèles permettent de profiter des expériences uniques Copilot + PC sous Windows 11 et s'accompagnent de la suite complète d'outils IA d'Acer, conçue pour améliorer la productivité, la créativité et l'ergonomie.

La Predator ES Storm Pro est une trottinette électrique dotée d’un moteur à moyeu arrière de 500W (avec une puissance maximale allant jusqu'à 1200W) et un système électrique de 48V, de pneus sans chambre à air de 10 pouces. Elle sera disponible ce trimestre au prix de 629 €.

