Publié le Mercredi 7 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Asus dévoile ses nouveautés au CES
Le PC double écran fait envieAsus a dévoilé ses nouveautés lors du CES de Las Vegas.
- Nouveau Zenbook DUO (2026) UX8407 avec châssis en Ceraluminum, nouvelle charnière, double batterie 99 Wh et processeur jusqu’à Intel Core Ultra X9 Series 3, deux écrans ASUS Lumina Pro OLED antireflets 14’’ 3K 1000 nits 144 Hz.
- Nouveau Zenbook A16 (UX3607) avec processeur Snapdragon X2 Elite Extreme à 18 cœurs, écran ASUS Lumina OLED 16", châssis en Ceraluminum de 1,2 kg.
- Nouveau Zenbook A14 (UX3407) avec processeur Snapdragon X2 Elite à 18 coeurs, GPU de nouvelle génération et NPU jusqu’à 80 TOPS , châssis en Ceraluminum de moins de 1 kg, plus de 33 heures d’autonomie et charge rapide 100 W.
- ProArt PZ14 : Tablette détachable Copilot+ de 14", processeur Snapdragon X2 Elite à 18 cœurs, NPU jusqu’à 80 TOPS, écran tactile ASUS Lumina Pro OLED, ASUS Pen 3.0, clavier Bluetooth, poids de 790g.
