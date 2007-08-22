Dernières actus
Publié le Mercredi 7 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
MSI présente ses nouveaux PC
Y'a du beau matosLors du CES qui se déroule actuellement à Las Vegas, MSI a dévoilé ses prochaines sorties. Au menu, la nouvelle série Prestige, ainsi que les PC portables gaming Raider, Stealth et Crosshair dont le design a été retravaillé.
Les nouveaux modèles Prestige 14 et Prestige 16 sont plus fins, au design plus arrondi et les deux sont entièrement fabriqués en aluminium. Le Prestige 14 ne pèse que 1,32 kg, soit une réduction de 22 % par rapport à la génération précédente, tandis que le Prestige 16 pèse seulement 1,59 kg.
Ils sont équipés des processeurs Intel Core Ultra Série 3, d'une batterie haute capacité de 81 Wh (plus de 30 heures de lecture vidéo en 1080p) et de la conception thermique Intra Flow, permettant de conserver un niveau sonore inférieur à 30 dBA.
Ils sont disponibles en version Flip, avec écran tactile et stylet MSI Nano Pen.
Enfin, le modèle Prestige 13 AI+ ne pèse que 899g, intègre un processeur Intel Core Ultra Série 3.
Ces PC portables sont essentiellement destinés aux entreprises.
Les PC Modern 14S et 16S ont également été présentés. Ils sont équipés des processeurs Intel Core Ultra Série 3, pèsent 1,3 kg.
Niveau gaming, les PC Raider 16 Max HX et Raider 16 HX ont été présentés. Le Raider 16 Max HD est capable de fournir une puissance de 300 W. Il offre 175 W pour le GPU RTX 5090 ou 5080 et 125W pour le processeur Intel Core Ultra 200HX. Il est équipé d'un écran OLED 2,5K 240 Hz.
Le Stealth 16 AI+ pèse moins de 2 kg, est équipé d'un GPU RTX série 50.
Enfin, les Crosshair 16 Max HX et Crosshair 16 HX sont eux aussi équipés d'un GPU RTX série 50. Ils ont un écran OLED QHD+ 165 Hz.
Côté console de jeu, la MSI Claw 8 AI+ s'offre une couleur Glacier Blue Edition.
