Xbox Game Pass : les nouveautés de janvier

Publié le Mercredi 7 janvier 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Une année qui commence doucement

Brews & Bastards (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 6 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 6 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Little Nightmares Enhanced Edition (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - le 6 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - le 6 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Atomfall (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 7 janvier - Game Pass Premium

(Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 7 janvier - Game Pass Premium Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - le 7 janvier - Game Pass Premium

(Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - le 7 janvier - Game Pass Premium Rematch (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - le 7 janvier - Game Pass Premium

(Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - le 7 janvier - Game Pass Premium Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 7 janvier - Game Pass Premium

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 7 janvier - Game Pass Premium Final Fantasy (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 8 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 8 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Star Wars Outlaws (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 13 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 13 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 15 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Console, Appareils portables et PC) - le 15 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Resident Evil Village (Cloud, Console et PC) - le 20 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Cloud, Console et PC) - le 20 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Mio: Memories in Orbit (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - le 20 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Flintlock: The Siege of Dawn (Cloud, Appareil portable, PC et Xbox Series X|S)

Neon White (Cloud, Console, Appareil portable et PC)

Road 96 (Cloud, Console, Appareil portable et PC)

The Ascent (Cloud, Console, Appareil portable et PC)

The Grinch: Christmas Adventures (Cloud, console, Appareil portable et PC)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Ils nous quittent le 15 janvier :