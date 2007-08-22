Nvidia annonce quelques nouveautés

Publié le Mercredi 7 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Nvidia annonce quelques nouveautés

Le CES bat son plein

Nvidia a fait quelques annonces durant le CES qui se tient à Las Vegas. 
  • NVIDIA DLSS 4.5 apporte une mise à jour majeure avec un modèle transformer de 2e génération pour la super résolution et un multi frame generation dynamique 6X
  • Le DLSS 4 est désormais disponible dans plus de 250 jeux et applications et arrive prochainement dans des titres très attendus comme : 
        - 007 First Light (PC) : DLSS 4 avec Multi Frame Generation.
        - PRAGMATA (PC) : Path Tracing et DLSS 4.
        - Resident Evil Requiem (sortie le 27 février) : Une nouvelle bande-annonce en path tracing accéléré par DLSS 4 est disponible.
        - Phantom Blade Zero (sortie le 9 septembre) : Ray Tracing et DLSS 4 – Découvrez de nouvelles captures d’écran RTX et un making-of développé par l’équipe.
        - Active Matter (2026) : DLSS 4 avec Multi Frame Generation et Ray Tracing.
        - Screamer et DEFECT : DLSS 4 avec Multi Frame Generation.
        - Total War: PHARAOH : Une démo technologique NVIDIA ACE montre comment l’IA peut aider les joueurs à naviguer dans les mécaniques complexes du jeu.
        - PUBG: Battlegrounds : La mise à jour Ally (1ᵉʳ semestre 2026) intègre une mémoire à long terme pour améliorer l’intelligence des coéquipiers IA, grâce à NVIDIA ACE.
  • La mise à jour NVIDIA RTX Remix introduit un nouveau système logique pour des effets graphiques dynamiques, permettant aux moddeurs de créer des visuels réactifs aux actions en jeu
  • Les écrans NVIDIA G-SYNC avec technologie Pulsar et Ambient Adaptive sont disponibles dès le 7 janvier, offrant une clarté de mouvement supérieure à 1 000 Hz pour un gaming plus fluide et plus immersif
  • La mise à jour de l'application NVIDIA ajoute la super résolution DLSS 4.5 et un nouveau pilote GeForce Game Ready, améliorant les performances dans plus de 400 jeux
  • NVIDIA étend le gaming GeForce RTX à plus d'appareils avec de nouvelles applications GeForce NOW pour PC Linux et Amazon Fire TV, rendant le gaming haute performance accessible sur encore plus de plateformes
  • Les PC RTX AI accélèrent la génération vidéo 4K avec les mises à jour LTX-2 et ComfyUI, offrant des performances jusqu'à trois fois plus rapides et une utilisation réduite de la VRAM

 

 
