Dernières actus
Acer dévoile ses nouveautés : ...
Asus dévoile ses nouveautés au...
Wonder Man, une nouvelle série ...
Publié le Mercredi 7 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Nvidia annonce quelques nouveautés
Le CES bat son pleinNvidia a fait quelques annonces durant le CES qui se tient à Las Vegas.
- NVIDIA DLSS 4.5 apporte une mise à jour majeure avec un modèle transformer de 2e génération pour la super résolution et un multi frame generation dynamique 6X
- Le DLSS 4 est désormais disponible dans plus de 250 jeux et applications et arrive prochainement dans des titres très attendus comme :
- 007 First Light (PC) : DLSS 4 avec Multi Frame Generation.
- PRAGMATA (PC) : Path Tracing et DLSS 4.
- Resident Evil Requiem (sortie le 27 février) : Une nouvelle bande-annonce en path tracing accéléré par DLSS 4 est disponible.
- Phantom Blade Zero (sortie le 9 septembre) : Ray Tracing et DLSS 4 – Découvrez de nouvelles captures d’écran RTX et un making-of développé par l’équipe.
- Active Matter (2026) : DLSS 4 avec Multi Frame Generation et Ray Tracing.
- Screamer et DEFECT : DLSS 4 avec Multi Frame Generation.
- Total War: PHARAOH : Une démo technologique NVIDIA ACE montre comment l’IA peut aider les joueurs à naviguer dans les mécaniques complexes du jeu.
- PUBG: Battlegrounds : La mise à jour Ally (1ᵉʳ semestre 2026) intègre une mémoire à long terme pour améliorer l’intelligence des coéquipiers IA, grâce à NVIDIA ACE.
- La mise à jour NVIDIA RTX Remix introduit un nouveau système logique pour des effets graphiques dynamiques, permettant aux moddeurs de créer des visuels réactifs aux actions en jeu
- Les écrans NVIDIA G-SYNC avec technologie Pulsar et Ambient Adaptive sont disponibles dès le 7 janvier, offrant une clarté de mouvement supérieure à 1 000 Hz pour un gaming plus fluide et plus immersif
- La mise à jour de l'application NVIDIA ajoute la super résolution DLSS 4.5 et un nouveau pilote GeForce Game Ready, améliorant les performances dans plus de 400 jeux
- NVIDIA étend le gaming GeForce RTX à plus d'appareils avec de nouvelles applications GeForce NOW pour PC Linux et Amazon Fire TV, rendant le gaming haute performance accessible sur encore plus de plateformes
- Les PC RTX AI accélèrent la génération vidéo 4K avec les mises à jour LTX-2 et ComfyUI, offrant des performances jusqu'à trois fois plus rapides et une utilisation réduite de la VRAM
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Corsair lance ses soldes de Noël
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en décembre
- (TEST) Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series)
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
Dernières Vidéos
- Ancient Farm : le farming simulator historique est sorti
- Vanran, un nouveau RPG Dark Fantasy
- Speakeasy Simulator sort le 15 janvier
- Dragon Quest VII Reimagined s'offre une démo gratuite
- Nocturnal 2 : un nouveau metroidvania en approche
- 007 First Light : les configurations PC dévoilées
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD