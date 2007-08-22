Dernières actus
PlayStation Plus : Encore plus d...
Monster Hunter Wilds, la nouvell...
Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 12:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series)
A oublier bien viteJ'avoue avoir un intérêt très limité pour les bagnoles. Du moment que ça route et que c'est confortable... Alors oui, avoir une belle voiture, c'est toujours agréable. Mais je ne suis pas genre à m'extasier devant une jante, à me frotter contre un aileron ou à avoir une demi-molle devant un phare xénon.
Et je regrette sincèrement qu'il n'y ait pas plus de voitures rose bonbon ou vert pomme sur les routes. Ça mettrait de la couleur.
Par contre, j'ai toujours apprécié les jeux de courses. Depuis des dizaines d'années, j'en saigne régulièrement, étalant tout mon style de conduite sur les modes solos et, un peu moins fréquemment mais ça m'arrive quand même, sur les modes multijoueurs.
Je me démerde plutôt bien, d'ailleurs, et obtiens des chronos tout à fait respectables.
Des fois, pourtant, on a comme une envie de retourner sur Pole Position...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Tides of Tomorrow dévoile un nouveau personnage
- Pioneers of Pagonia débarque en version finale
- Monster Hunter Wilds, la nouvelle mise à jour
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dévoile une nouvelle vidéo
- DeadCore Redux, un FPS plateformes futuriste
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)