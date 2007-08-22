(TEST) Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

A oublier bien vite

J'avoue avoir un intérêt très limité pour les bagnoles. Du moment que ça route et que c'est confortable... Alors oui, avoir une belle voiture, c'est toujours agréable. Mais je ne suis pas genre à m'extasier devant une jante, à me frotter contre un aileron ou à avoir une demi-molle devant un phare xénon.Et je regrette sincèrement qu'il n'y ait pas plus de voitures rose bonbon ou vert pomme sur les routes. Ça mettrait de la couleur.Par contre, j'ai toujours apprécié les jeux de courses. Depuis des dizaines d'années, j'en saigne régulièrement, étalant tout mon style de conduite sur les modes solos et, un peu moins fréquemment mais ça m'arrive quand même, sur les modes multijoueurs.Je me démerde plutôt bien, d'ailleurs, et obtiens des chronos tout à fait respectables.Des fois, pourtant, on a comme une envie de retourner sur Pole Position...