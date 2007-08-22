Dernières actus
Publié le Jeudi 11 décembre 2025
MSI lance ses soldes d'hiver
Besoin d'un PC ?MSI a lancé ses soldes d'hiver. L'occasion de vous faire plaisir avec un novueau PC gamer, si le coeur (ou le besoin) vous en dit.
Des offres plutôt intéressantes, niveau prix, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à -30%.
Par exemple, le Vector 16 HX AI A2XWIG-015FR est à 2699,99 € au lieu de 3 299,99 €. Il embarque un processeur Intel Core Ultra 9, un écran 16 pouces, 32 Go de RAM et une Nvidia GeForce RTX 5080.
Le Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-010FR s’affiche à 2099,99 € au lieu de 2699,99 €. Il embarque un processeur Intel Core Ultra 9, un écran 18 pouces, 32 Go de RAM et une Nvidia GeForce RTX 5070.
Ou le VenturePro 15 A2RWFG-012FR, à 1 149,99 € au lieu de 1599,99 €. Il embarque un processeur Intel Core 7, un écran 15,6 pouces, 16 Go de RAM et une Nvidia GeForce RTX 5060.
Vous trouverez des PC à tous les prix. Rendez-vous sur la page officielle de MSI.
