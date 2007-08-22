Dernières actus
Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Symbiosis : un RPG qui vous met face à des hordes d'insectes
Starship TroopersSymbiosis est un RPG solo, jouable en coop, développé par le studio belge de Aberratic. Il est prévu sur PC, via Steam. Il devrait sortir en début d'année 2026 en accès anticipé. On apprend, en tout cas, qu'une démo sera accessible dès le 26 janvier.
Le jeu vous entraîne dans le monde de Sigma Century, où foisonnent des aliens hostiles. Vous incarnez un combattant d'élite destiné à protéger une mission scientifique. Mais un étrange champ magnétique fait échouer votre vaisseau dans des terres inconnues. Vous allez devoir construire et fortifier une base, la développer au fil de vos explorations et de vos trouvailles et, surtout, tenter de comprendre les secrets de ce monde étrange afin de vous en échapper.
Proposant un monde généré de manière procédurale, Symbiosis propose un gameplay mélangeant RPG, Construction, Tower Defense et action. Tout ça à la fois.
Une nouvelle vidéo a été postée.
