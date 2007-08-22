Dernières actus
Monster Hunter Wilds, la nouvell...
Monster Hunter Stories 3: Twiste...
DeadCore Redux, un FPS plateform...
Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Cozyrama est sorti
Chill !Le petit jeu indépendant développé par Sandwich Games et Tutel Games, et édité par .Frozen District, j'ai cité Cozyrama, est désormais disponible. Il est proposé sur PC, via Steam. Il est vendu à moins de 9 €.
Le jeu vous propose de créer des dioramas 3D... Et c'est tout. Les développeurs ont pensé leur interface pour qu'elle soit intuitive, simple à utiliser. Vous pourrez créer des extérieurs, des forêts, des fermes, des cavernes, des villages, des châteaux, des ports... avec des animaux, aussi.
Des dioramas pleins de vie, de couleurs, de lumières... et de tranquillité. Il n'y a pas de pression, de stress ou de compétition. C'est juste de la détente.
Une vidéo de lancement a été publiée.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Tides of Tomorrow dévoile un nouveau personnage
- Pioneers of Pagonia débarque en version finale
- Monster Hunter Wilds, la nouvelle mise à jour
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dévoile une nouvelle vidéo
- DeadCore Redux, un FPS plateformes futuriste
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)