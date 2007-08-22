- R-Type Dimensions III annoncé

Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le retour d'une saga culte

R-Type, série culte de shoot'em up, revient avec un nouvel opus, R-Type Dimensions III. Il sortira l'année prochaine, sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.Le jeu est signé ININ Games et développé par les studios Tozai et Irem (le studio créateur de la saga).Gameplay amélioré, nouveaux graphismes, coop en local, nouvelles mécaniques de survie, différents modes de jeu proposés, contrôle customisables, caméra 3D... le jeu devrait apporter son lot de nouveautés.Il sera proposé en différentes éditions : Classique, Spéciale (59,99 €) et même une édition collector (199,99 €) avec une figurine.Une nouvelle vidéo a été publiée.