Hell Let Loose: Vietnam, un FPS multi dans la jungle

Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

C'était pas ma gueeeeerre...

Hell Let Loose: Vietnam est annoncé pour 2026. Le jeu est signé Expression Games et sera édité par Team17. Il sortira sur PC, Xbox Series et PS5.Si vous aimez les grosses bastons, le jeu proposera des combats multijoueur à 50v50. 100 personnes sur une carte (des bots remplaceront les joueurs s'il n'y en a pas assez), à se bastonner dans la jungle.Véhicules volants, roulants, naviguants... vous pourrez piloter des engins divers et variés, tirer à la mitrailleuse, balancer du napalm...Les développeurs promettent un arsenal conséquent pour s'éclater, dans tous les sens du terme.6 cartes sont prévues, avec leur lot de jungle, de voies navigables, de tunnels, mais aussi de clairières...Une vidéo a été publiée. Elle me donnerait presque envie de recommencer à jouer en multijoueur, tiens.