Publié le Mercredi 10 décembre 2025 à 12:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Assassin’s Creed Shadows (Nintendo Switch 2)
Une bonne surpriseSorti au début de l'année sur PC, PS5 et Xbox Series, Assassin's Creed Shadows débarque à temps pour Noël, sur Nintendo Switch 2.
Le jeu n'est pas différent de son homologue sur les précédentes plateformes, hein. Autrement dit, on se retrouve toujours avec un jeu sympathique, qui se déroule dans le Japon médiéval, mais qui souffre d'un scénario pénible et d'une écriture consternante.
Toutefois, si vous souhaitez arpenter les champs de cerisiers en fleurs et découper du méchant à tire-larigot à grands renforts de katana, jetez-y un oeil. Malgré quelques soucis techniques (en passe d'être résolus via des patchs), le portage sur Nintendo Switch 2 est une belle surprise.
