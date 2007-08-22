Dernières actus
Publié le Mercredi 10 décembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Adrift, le jeu de 4x4 est sorti
Jetez-y un oeilAdrift est sorti sur PC, sur Steam. Il y est proposé à moins de 13 €. Le jeu est développé par S.K.9.8. et est édité par Secret Sauce.
Il s'agit d'un petit jeu de pilotage, façon arcade, dans lequel vous allez prendre les commandes d'un 4x4. Votre but est de livrer un noyau d'énergie avant que celui-ci ne soit endommagé.
Vous allez devoir planifier votre trajet, gérer le temps... et traverser des plaines et des déserts, dérapant sur les dunes ensablées, traversant des canyons... le tout dans un monde abandonné qui vous livrera ses secrets au fur et à mesure.
Ça sent typiquement le genre de petit jeu sympa, avec lequel on va passer un bon moment, sans prise de tête, à mettre nos skills de pilotage à l'épreuve.
On vous laisse le découvrir en vidéo.
