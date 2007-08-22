Dernières actus
Publié le Mercredi 10 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Netherworld Covenant est enfin sorti en version finale
HardcoreDisponible en accès anticipé depuis quelques mois, Netherworld Covenant vient de sortir en version finale. Il est disponible sur Steam, sur PC, au prix de 19,50 €. Une démo est disponible si vous voulez tester le jeu.
Il s'agit d'un jeu d’action rogue like en 3D isométrique basé sur un univers Dark fantasy, développé par MadGoat Game Studio et édité par Infini Fun.
Le jeu vous fait découvrir l'histoire d'un rescapé d’une catastrophe, qui va devoir affronter des seigneurs démons et des héros corrompus, dans l'espoir de rétablir l'équilibre du monde. Il contrôle la Lanterne du Nether, un artefact reliant le royaume des morts et celui des vivants, et peut donc voyager de l'un à l'autre.
Le titre met l'accent sur la précision du combat, offrant une expérience hardcore et stratégique.Il se compose de labyrinthes générés procéduralement. Il est possible d’avoir quatre alliés distincts : Épéiste, Archer, Gardien, et Voleur et de changer de dimension pour éviter les pièges ou les situations inextricables. Il est aussi possible de forger des armes, de collecter des ressources et rédempter les âmes de ses camarades.
