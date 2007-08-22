Dernières actus
Publié le Mercredi 10 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Farming Simulator: Signature Edition est sorti sur Nintendo Switch 2
L'appel du tracteurOn l'attendait avec impatience, il est arrivé (pour de vrai, parce qu'on l'a reçu à la rédac' et qu'on va vous en faire un test). Farming Simulator: Signature Edition vient de sortir sur Nintendo Switch 2.
Ça va vous changer de Mario Kart.
Plus de 400 machines vous attendent dans le jeu, 150 fabricants, pour planter, récolter, cultiver, faire de l'élevage... Le jeu débarque d'ailleurs avec le pack Mercedes-Benz Trucks qui ajoute 17 machines supplémentaires.
Vous pourrez élever des vaches, des poules, des abeilles, faire votre propre farine, cultiver de la luzerne, du blé, faire les foins, bref... c'est toute la chaîne paysanne qu'on vous propose de découvrir.
On vous en reparle donc bien vite, dès que le test est terminé.
Une bande-annonce de lancement a été publiée. La voici.
