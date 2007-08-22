Dernières actus
Publié le Mardi 9 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Esports Manager 2026 : gérez une équipe d'esport
Soyez sympa, noyez-les tousLe studio indépendant polonais Neurona Games et l'éditeur indie.io sortira l'année prochaine. Il est prévu sur PC, sur Steam. Comme son nom l'indique, il va vous mettre à la tête d'une équipe d'esport. Une nouvelle démo vient de sortir, elle est gratuite.
Vous allez donc devoir gérer une team. Recruter les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses, gérer les caractères de chacun, gérer les forces, les faiblesses...
Vous pourrez croiser de vraies personnalités du monde de l'esport appartenant aux équipes EternalFire, Copenhagen Wolves, M80, et GamerLegion.
Bref, un jeu de gestion. Dans l'esport.
Je passe mon tour, personnellement.
