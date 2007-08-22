Dernières actus
Publié le Mardi 9 décembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Golf 5 MAX, du golf retro pour 2026
Un jeu avec un nom de bagnoleGolf 5 Max est un jeu de golf rétro, développé par AAA Game Studios, prévu sur PC, via Steam, pour le deuxième trimestre 2026.
Il se veut proposer un style de jeu assez arcade, à l'ancienne, façon années 90/2000. Jauge de frappe, angle, on retoruve effectivement les bases qui ont fait les beaux jours des jeux de golf de ces années-là.
Vous pourrez jouer en solo et en multi à 1v1 ou 2v2.
Six golfeurs seront proposés, chacun avec son style, ses forces, ses faiblesses. Une vidéo a été publiée.
