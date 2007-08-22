Dernières actus
My Tiny Garden propose une nouve...
Expérience utilisateur (UX) | C...
(TEST) Tracked: Shoot to Survive...
Publié le Mardi 9 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Tarantino fait du Fortnite
Ou l'inverseLors du tournage de Kill Bill, une scène n'a pas été réalisée. Elle existe. Elle a été écrite. Elle était dans le scénario... mais Quentin Tarantino savait sans doute que de toute manière, son film était mauvais (si, si) alors il a jeté cette scène aux oubliettes.
Au fil du temps, cette scène "perdue" a fait l'objet de rumeurs et de légendes...
Jusqu'à aujourd'hui. La scène a pris vie dans... Fortnite. Preuve une nouvelle fois que Tarantino est habitué des mauvais choix.
C'est via l'Unreal Engine, que la scène a été réalisée. Avec Uma Thurman dans le rôle principal. La vidéo est sortie il y a quelques jours déjà.
The Third Floor et Epic Games ont utilisé les performances des acteurs avec des animations stylisées, en utilisant la technologie MetaHuman afin de reproduire leurs traits.
Un making of a été réalisé.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Farming Simulator: Signature Edition est sorti sur Nintendo Switch 2
- Witchspire : le jeu de sorcière dévoile du gameplay
- Rune Factory: Guardians of Azuma annoncé sur PS5 et Xbox Series
- Seina: a Tale Of Spirits, un jeu d'aventure inspiré de la culture japonaise
- Esports Manager 2026 : gérez une équipe d'esport
- Golf 5 MAX, du golf retro pour 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)