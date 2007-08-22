(TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mardi 18 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

La déception

J'ai toujours été fan de la saga Call of Duty. Certes, tous les épisodes n'ont pas toujours été heureux. Mais j'ai toujours défendu le côté fun, bourrin, pas prise de tête de la série.J'ai passé quelques heures sur le solo, sans jamais me plaindre de sa durée, même s'il était souvent tellement bon que j'aurais aimé en avoir plus.J'ai passé de longues heures sur le multi, quand même bien j'affrontais ou j'étais en équipe avec des débiles profonds sans éducation.Ça a toujours été mon petit plaisir, contre vents et marées, même à une époque où il était de bon ton de cracher sur la saga, sous prétexte qu'elle était trop populaire.Mais parfois, on est déçu par ses amours...