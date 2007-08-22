Dernières actus
Publié le Mardi 18 novembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Huntsman, le jeu d'horreur avec des araignées sort le 27 novembre
ArachnophilieDans Huntsman, vous êtes pris au piège dans un laboratoire qui en est infesté. Petites, grosses... énormes... il y en a partout. Et vous allez devoir survivre dans ce chaos face à ces arthropodes à 8 pattes et dotés de gros crochets. Et tenter, surtout, d'en trouver la sortie...
Les araignées que vous allez rencontrer seront soit réalistes, soit surnaturelles, mais toujours de taille à vous faire flipper.
Si vous avez peur des araignées... passez votre chemin.
Développé par OnTheHouse Studios, un studio anglais, et édité par Ten Image Publishing, Huntsman est un jeu d'horreur dont la date de sortie vient d'être révélée. Et ce sera pour le 27 novembre.
Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Et ouais. Ça fait flipper.
