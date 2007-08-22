Dernières actus
Publié le Lundi 17 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau (Nintendo Switch 2)
Si tu avances et que j'Hyrule, comment veux-tu, comment veux tu que...Je déteste les Mûso. Qu'il soit de veau, de porc ou de jeu vidéo, le Mûso est pour moi l'archétype du jeu pour débile profond. On passe son temps à péter des milliers, que dis-je, des dizaines de milliers d'ennemis sans aucune IA, dans une ambiance chaotique et décérébrée.
Le Mûso, pour moi, c'est comme écouter un album de Jul ou regarder une série pour ado : on en ressort bien plus con qu'au début.
Aujourd'hui, sauf cas exceptionnel et menace de tirer sur mes bouteilles de whisky, je refuse de tester des Mûso.
Heureusement, Vincent, lui, aime bien. Mais il a des excuses. Une femme castratrice, des enfants qui le détestent et lui en font voir de toutes les couleurs... Il a besoin de se defouler. Comme il garde, quand même, une âme d'esthète, il demande aux Mûso qu'il teste quelques qualités supplémentaires : un scénario intéressant, un univers plaisant, un système de jeu réussi et une technique irréprochable.
Il n'a pas eu souvent le cas de s'extasier lors de ses tests. Est-ce que celui-ci sera le bon ?
