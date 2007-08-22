(TEST) Echoes of the End (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mardi 21 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Parfois, ça ne le fait pas

Parfois, on voit débarquer à la rédaction, un petit jeu qu'on n'attendait pas forcément et qui va se révéler être une belle surprise. Vraiment, on a découvert quelques petites merveilles, comme ça, de temps en temps.Parfois, on voit débarquer à la rédaction un petit jeu qu'on n'attendait pas forcément et... bah non, ça ne le fait pas.Echoes of the End n'est pas dénué d'intérêt. Il est joli, il y a de bonnes idées, l'histoire est intéressante... mais le jeu est globalement plombé par tout un tas de petits ratés qui déçoivent.On vous laisse découvrir lesquels, et ils sont nombreux, dans notre test.