Publié le Mardi 21 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Indien vaut mieux que deux tu l'auras

Sorti sur PC au printemps dernier, Detective Dotson arrive sur Nintendo Switch le 30 octobre prochain. Le jeu est signé Masala Games Private Limited, un studio indien.Le jeu d'ailleurs vous envoie en Inde, dans la peau du détective Dotson qui doit résoudre pas moins de 4 affaires en plein Bollywood. De plus en plus difficiles, ces enquêtes vous familiarisent peu à peu avec le système de jeu, à base de marchandage auprès des commerçants, de danse, de cricket, de mini-jeux et, bien entendu, de personnages à découvrir.Graphiquement, le jeu s'inspire du Pixel Art.Il est vendu moins de 15 €.