Publié le Vendredi 26 septembre 2025 à 12:00:00 par Anthony Razafinjatovo
(TEST) Davy x Jones (PC)
Un jeu qui vaut le détourUn jeu de pirate ! Rien que ça ! c'est ce qu'on pourrait se dire. Mais Davy x Jones apporte à ce thème des combats très dynamiques, une narration aussi drôle qu'immersive et des décors époustouflants ! Vous jouez le tristement célèbre Davy Jones en quête de vengeance. C'est clairement pas la sortie la plus attendu de l'année mais c'est une très bonne alternative en attendant les gros jeux de cette fin d'année 2025.
Le jeu est globalement très beau avec des graphismes bien travaillés et des effets sonores très corrects malgré un petit manque d'équilibrage sur ce point. Mais une chose est sur, Si vous aimez l'univers de la piraterie, les combats dynamiques, l'humour, l'exloration et le surnaturel, ça fait un peu beaucoup critères à cocher mais le jeu est fait pour vous ! Si vous voulez un avis plus détaillé, n'hesiter pas à lire notre test !
