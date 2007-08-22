Dernières actus
Screamer nous révèle une nouve...
CODE VEIN II arrive début 2026
Monster Hunter Stories débarque...
Les annonces Xbox du Tokyo Game ...
Publié le Vendredi 26 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est disponible dès maintenant
Découvrez cette aventure intergénérationnelle, disponible pour la première fois sur les plateformes Xbox
Square Enix a annoncé que le RPG acclamé par la critique, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, est maintenant disponible au format numérique sur Xbox Series X|S et Xbox PC, avec la compatibilité Xbox Play Anywhere (disponible sur le Microsoft Store).
Les joueurs Xbox et PC (Windows) peuvent acheter le jeu dès aujourd'hui avec un rabais de 30 % jusqu'au 8 octobre. Une démo gratuite est également disponible, et vous pourrez transférer vos données et vos sauvegardes sur la version complète.
Dans Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, vous vous lancez dans une aventure intergénérationnelle pour agrandir votre empire tout en repoussant la menace des Sept Héros. Grâce au système de scénario libre de la franchise SaGa, vos choix influenceront l'histoire, y compris l'identité de l'héritier ou de l'héritière du trône impérial à chaque nouvelle génération.
Ce remake intégral, développé par l'équipe derrière TRIALS OF MANA (2020), propose des graphismes modernes, un gameplay stratégique retravaillé et diverses autres améliorations, comme la possibilité d'alterner entre la bande originale classique et la version réarrangée, et plusieurs modes de difficulté échangeables à tout moment.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- 007 First Light : Gemma Chan rejoint le casting !
- Out of Time, le roguelike multijoueur chaotique, est disponible dès maintenant
- La gamme innovante Carrera Hybrid arrive enfin en France
- Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est disponible dès maintenant
- Screamer nous révèle une nouvelle équipe
- CODE VEIN II arrive début 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)