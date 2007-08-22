- Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est disponible dès maintenant

Publié le Vendredi 26 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo

Découvrez cette aventure intergénérationnelle, disponible pour la première fois sur les plateformes Xbox

Square Enix a annoncé que le RPG acclamé par la critique, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, est maintenant disponible au format numérique sur Xbox Series X|S et Xbox PC, avec la compatibilité Xbox Play Anywhere (disponible sur le Microsoft Store).

Les joueurs Xbox et PC (Windows) peuvent acheter le jeu dès aujourd'hui avec un rabais de 30 % jusqu'au 8 octobre. Une démo gratuite est également disponible, et vous pourrez transférer vos données et vos sauvegardes sur la version complète.

Dans Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, vous vous lancez dans une aventure intergénérationnelle pour agrandir votre empire tout en repoussant la menace des Sept Héros. Grâce au système de scénario libre de la franchise SaGa, vos choix influenceront l'histoire, y compris l'identité de l'héritier ou de l'héritière du trône impérial à chaque nouvelle génération.

Ce remake intégral, développé par l'équipe derrière TRIALS OF MANA (2020), propose des graphismes modernes, un gameplay stratégique retravaillé et diverses autres améliorations, comme la possibilité d'alterner entre la bande originale classique et la version réarrangée, et plusieurs modes de difficulté échangeables à tout moment.