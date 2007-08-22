- CODE VEIN II arrive début 2026

Publié le Vendredi 26 septembre 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Un nouveau futur commence pour un monde en danger.

Bandai Namco Entertainment Europe a annoncé que CODE VEIN II, la suite de CODE VEIN (2019), sortira dans le monde entier le 30 janvier 2026. Développé par Bandai Namco Studios, ce jeu de rôle japonais (JRPG) vous invite à vivre une aventure épique où vous devrez manipuler le temps, explorer le passé et lutter pour sauver le monde.

CODE VEIN II offre des combats dynamiques, un système de progression riche, de vastes environnements et des compagnons qui vous aideront à tuer des ennemis et des boss inoubliables. Les éditions Standard, Deluxe, Ultimate et Collector de CODE VEIN II sont déjà disponibles en précommande sur PS5, Xbox Series X|S et Steam.

La bande-annonce dévoile de nouvelles fonctionnalités et offre un premier aperçu du monde que vous explorerez à pied ou en moto Forma. Vous découvrirez des paysages comme la région de la Ville engloutie, qui est gouvernée par la Revenante Josée Anjou. Dans le rôle du Chasseur de Revenants, vous devrez réécrire l'histoire et sauver le monde aux côtés de Lou MagMell, une jeune Revenante capable de vous ramener à la vie et de voyager dans le temps.

Le Système Partenaire vous permet de passer facilement entre deux styles de combat :

En mode Invocation , les partenaires combattent de façon indépendante et vous soutiennent.

En mode Assimilation, ils fusionnent avec le Chasseur pour augmenter ses statistiques et sa puissance.

La bande-annonce montre aussi de nouvelles Cages et Formas, comme la Cage à chiens, un coup de grâce qui invoque de terribles loups, et la Cage du faucheur, qui vous arme d'une faux pour balayer les ennemis. Les Formas offrent de nouvelles capacités offensives et défensives, tandis que les Formas hérités invoquent des armes uniques.

Dans CODE VEIN II, les personnages sont liés par le sang et le destin dans un futur où les Revenants et les derniers humains luttent pour leur survie. Vous devrez intervenir à des moments cruciaux de l'histoire pour changer le destin de certains Revenants et découvrir des vérités cachées. Le jeu offre un système où vous devez drainer le sang de vos ennemis pour débloquer de puissantes capacités, élaborer une tactique gagnante et utiliser des armes spéciales pour tuer des ennemis. CODE VEIN II a aussi un vaste système de personnalisation qui vous permettra de modifier le personnage principal.