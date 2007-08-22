- 007 First Light : Gemma Chan rejoint le casting !

Publié le Vendredi 26 septembre 2025 à 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo

L'atrice prêtera sa voix et son apparence au personnage de Selina Tan

IO Interactive, le studio derrière la franchise HITMAN, et Amazon MGM Studios ont dévoilé une nouvelle recrue pour 007 First Light : Gemma Chan (vue dans Marvel’s Eternals et Crazy Rich Asians). Elle prêtera sa voix et son apparence à Selina Tan, la Responsable de la Simulation Tactique du MI6.

Ce récit original réinvente les origines de James Bond. La sortie du jeu est prévue pour le 27 mars 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam et Epic Games. Les précommandes sont déjà ouvertes !

Lors dud’aujourd’hui, les fans ont eu un premier aperçu de, un tout nouveau personnage dans l'univers de Bond.incarne cette figure importante duqui supervise la division des. Ancienne étoile montante du milieu académique en psychologie et stratégie, elle a rejoint lepour perfectionner les compétences des nouvelles recrues britanniques les plus prometteuses.

Le jeu mettra l'accent sur l'Approche Créative, ce qui vous donne la liberté d'aborder chaque mission à votre manière. Utilisez l'infiltration, la furtivité, les gadgets de la section Q et l'Instinct de Bond pour triompher.

En parallèle, 007 First Light propose des séquences cinématographiques spectaculaires (poursuites à grande vitesse, fusillades intenses et combats aériens) pour capturer l'élégance, le danger et le spectaculaire des débuts de Bond dans le monde de l'espionnage.

007 First Light est disponible en précommande au prix de 69,99 € sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam et Epic Games.

Offre de précommande : Tous les joueurs qui précommanderont le jeu recevront gratuitement une mise à niveau vers l'édition Deluxe !

L'Édition Deluxe (79,99 €) comprend :

Un accès anticipé de 24 heures .

Quatre skins d'objets (briquet, oreillettes, téléphone et stylo resplendissants ).

Un skin d'arme exclusif.

Quatre tenues : Jour des morts, Explorateur du désert, Ancre silencieuse et Agent élégant.

L'Édition Spécialiste sera offerte en exclusivité sur Amazon.com avec un boîtier unique et la tenue originale Smoking Classique.

L'Édition Héritage (299,99 €), quant à elle, comprend :

Le jeu complet et le contenu de l'édition Deluxe.

Le skin d'arme exclusif Pistolet Doré et la tenue Costume d'or et d'obsidienne .

Une figurine du Pistolet Doré avec socle et compartiment secret.

Un certificat d'authenticité et un boîtier Steel Case aimanté.

La sortie de 007 First Light est fixée au 27 mars 2026.



