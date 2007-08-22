- La gamme innovante Carrera Hybrid arrive enfin en France

Publié le Vendredi 26 septembre 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo

Découvrez le premier circuit qui fusionne réalité et jeu vidéo grâce à l’intelligence artificielle

Accrochez-vous, car l'attente est terminée ! L'iconiquedébarque enavec sa toute nouvelle gamme, la sensationnelle

Préparez-vous à une véritable révolution ! Carrera Hybrid n'est pas un simple circuit, c'est la fusion explosive entre l'action classique des petites voitures et la modernité du jeu vidéo, propulsée par l'intelligence artificielle ! Le résultat ? Des courses amusantes, réalistes et totalement personnalisables, parfaites pour les gamers passionnés comme pour les moments de folie en famille.

Imaginez : vous pilotez avec un réalisme époustouflant, sur la piste et en dehors, pour une liberté de mouvement jamais vue ! L'IA garantit une conduite réaliste, mais c'est vous qui menez la danse. Et vous n'êtes jamais seul : lancez-vous dans des sessions de conduite libre avec jusqu'à 30 pilotes ou affrontez jusqu'à 16 joueurs en course !

Prenez le contrôle comme vous le souhaitez ! Que ce soit avec votre smartphone, votre tablette ou une manette Bluetooth dédiée (comme celle récemment annoncée par Carrera !), l'application gratuite vous offre un pilotage précis et intuitif. Les options classiques (capteur d'inclinaison, joystick) sont là, mais les contrôleurs externes vous garantissent une immersion totale !

L'aventure ne fait que commencer avec le mode Carrière ! Progressez, débloquez de nouvelles fonctionnalités et transformez vos bolides. Chaque victoire vous donne des points à investir pour des réglages avancés : accélération améliorée, freinage optimisé, vitesse de pointe accrue... C'est un véritable simulateur miniature !

Et pour les créatifs, l'éditeur de circuits est un rêve éveillé ! Imaginez et concevez vos propres tracés, repoussant les limites de l'originalité pour des défis sans fin et une expérience de jeu constamment renouvelée !

Carrera Hybrid se distingue par un réalisme bluffant ! La maniabilité est plus précise, les sons de moteur ont été retravaillés, et les conditions de course sont équilibrées. Finies les éliminations frustrantes : les petites erreurs sont sanctionnées par des pénalités de temps, pour une compétition plus juste et motivante ! Le design de l'application, inspiré des cockpits de vraies voitures de course, vous plonge au cœur de l'action !

Cerise sur le gâteau : récompensée par le German Innovation Award (Gold) en 2024, la gamme s'enrichit grâce aux mises à jour régulières qui intègrent vos retours. C'est l'assurance d'une expérience moderne, flexible et intense !

Ne manquez pas le set de lancement "Devil Drivers" ! Il est disponible dès aujourd'hui en magasins (Fnac, JouéClub, King Jouet) et en ligne au prix généralement constaté de 179,99 € !

Ce set clé en main inclut :

Deux Porsche 911 GT3 sous licence originale, fidèlement reproduites à l'échelle 1:50, avec phares avant et arrière fonctionnels !

15 éléments de piste permettant de créer jusqu'à douze tracés différents pour une longueur totale d'environ six mètres !

Avec des Track Packs et de nouveaux véhicules déjà prévus, les possibilités d'agrandissement sont infinies. Les circuits Carrera Hybrid sont là pour repousser les limites du plaisir de conduite !

Prêt à fusionner la réalité et le jeu vidéo ? Découvrez l'avenir de la course !