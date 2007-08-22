Dernières actus
Publié le Jeudi 28 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira
(TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
I remember when i lost my mindBienvenue dans Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced ou comme on l'appelle affectueusement, "la randonnée psychologique avec hallucinations en 4K". Dans cette suite aussi épique que troublante, Senua revient plus badass que jamais, prête à affronter ses démons intérieure, extérieurs… et ceux qu’on n’est même pas sûrs qu’ils existent. Vous pensiez que votre anxiété sociale était difficile à gérer ? Essayez de parler à des voix dans votre tête pendant que vous affrontez des géants nordiques en pleine crise existentielle. Ajoutez à ça des graphismes tellement réalistes que vous aurez peur de regarder sous votre lit après chaque session, bienvenue dans l’Enhanced Edition, où même vos cauchemars ont du ray tracing. Alors, respirez un bon coup, mettez vos écouteurs bien profonds (vous allez vite comprendre pourquoi), et suivez Senua dans une aventure où le plus grand boss... c’est peut-être votre propre esprit.
Petit rappel utile avant de commencer : si vous entendez des voix pendant le jeu, c’est normal. Si vous continuez à les entendre après avoir éteint votre console... là, on décline toute responsabilité. Senua, toujours fidèle à elle-même (c’est-à-dire incroyablement tourmentée et plus têtue qu’un sanglier viking), part cette fois dans une Islande sombre, glacée, et aussi chaleureuse qu’un frigo émotionnel. Son but ? Sauver des âmes, affronter l’oppression, et prouver une bonne fois pour toutes que même avec des traumatismes complexes, on peut botter des culs en toute dignité. Et comme si ça ne suffisait pas, cette version "Enhanced" est tellement belle qu’on se demande si Ninja Theory n’a pas vendu un rein pour atteindre ce niveau de détail. Chaque goutte de pluie, chaque regard intense de Senua, chaque démon intérieur... c’est de l’art. Du drame. De la folie visuelle. Bref, un Pixar pour les gens traumatisés.
Aalors si vous voulez plonger dans cette ambiance horifique, lisez donc le test.
