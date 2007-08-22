Dernières actus
Publié le Mercredi 13 août 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira
SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
Revenez des ténèbresLa suite du jeu primé Hellblade: Senua’s Sacrifice, Senua revient dans un voyage de survie violent à travers les mythes et les tourments de I’Islande viking. Bien décidée à sauver les victimes de la tyrannie, Senua doit se battre pour vaincre les ténèbres du monde, mais aussi sa propre noirceur.
Senua’s Saga: Hellblade II est un RPG d'action Aventure d'horreur solo. Explorez le monde à travers les yeux et les oreilles de Senua, une guerrière celte atteinte de psychose. Embarquez de nouveau dans un univers Celtique inspirés de lieux réels avec des décors ultra réalistes. La bande son y a été retravaillé pour embarquer le joueur dans cet univers sombre et effrayant. Bravez la noirceur de ce monde mais aussi celle qui sommeil en vous pour sortir du cauchemard.
Senua’s Saga: Hellblade II est un jeu développé par Ninja Theory et édité par Xbox Game Studios. Le jeu est désormais disponible sur PC via Steam mais aussi sur PS5 et Xbox Series pour 49,99€.
