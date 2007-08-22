Dernières actus
Publié le Mercredi 13 août 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Haunted Bloodlines : démo disponible
Préparez quelques couches dans le doutes !Haunted Bloodlines, développé par Horrified Triangles et édité par Iphigames et Serafini Productions est de retour, et plus dérangeant que jamais. L'éditeur Iphigames a dévoilé une démo complètement retravaillée pour ce jeu d'horreur psychologique. Avec des graphismes améliorés, de nouvelles mécaniques et des ennemis plus intelligents, cette démo offre un aperçu plus profond et plus intense du cauchemar qui vous attend.
Haunted Bloodlines est un jeu d'horreur psychologique à la première personne qui vous plonge dans un manoir maudit, héritage de douleur, de culpabilité et de folie. Vous incarnez un héritier réticent confronté à un passé macabre, et devez explorer un domaine en décomposition et en constante mutation. Dans cet environnement où rien n'est stable (ni les pièces, ni la ligne du temps, ni même votre esprit), vous n'avez aucune arme et votre santé mentale est limitée. Votre survie dépendra de votre instinct, de votre discrétion et de votre capacité à découvrir la vérité avant qu'elle ne vous consume.
La nouvelle démo de Haunted Bloodlines, disponible sur Steam, introduit plusieurs nouveautés pour une expérience encore plus terrifiante. Les joueurs peuvent désormais se défendre contre certains ennemis, ajoutant ainsi une dimension tactique au gameplay, tandis que les adversaires deviennent plus intelligents avec des comportements adaptatifs et imprévisibles. Le jeu a également bénéficié d'une refonte visuelle complète, avec de nouveaux graphismes qui renforcent l'atmosphère angoissante. Des améliorations de performance, un nouveau mode photo pour immortaliser vos moments les plus intenses, ainsi qu'une interface plus intuitive et des options de personnalisation visuelle sont également inclus dans cette version.
Le jeu complet sera disponible sur Steam et sur PS5 lors de sa sortie.
