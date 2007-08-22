Dernières actus
Publié le Mercredi 13 août 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Wolverine V3 Pro 8K : nouvelle manette de Razer
La manette taillé pour les compétitions esports !Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, annonce le lancement de sa nouvelle manette de compétition pour PC : la Razer Wolverine V3 Pro 8K. Dotée de la technologie Razer HyperPolling 8 000 Hz et de joysticks analogiques TMR anti-drift, cette manette sans fil allie légèreté, précision et confort. Elle est conçue pour les joueurs de tous niveaux.
Que vous soyez en mode filaire ou sans fil, la Wolverine V3 Pro 8K garantit une réactivité parfaite grâce à son taux de rapport de 8 000 Hz. La manette est équipée de joysticks analogiques TMR (Tunnel Magnetoresistance) et de capuchons remplaçables, ce qui élimine le risque de drift. Cette technologie assure une précision optimale, faisant de la manette l'alliée parfaite pour les jeux de tir à la première personne et les jeux d'action.
Conçue pour l'esport, la Wolverine V3 Pro 8K est la manette sans fil la plus légère de Razer à ce jour. Son poids plume et son design ergonomique permettent des sessions de jeu prolongées sans fatigue. Pour faciliter le transport, un étui de rangement est inclus, ainsi qu'un câble tressé de 2 mètres, pratique pour les tournois.
Pour garantir une polyvalence maximale, la manette intègre plusieurs fonctionnalités clés. Elle est équipée de quatre palettes à l’arrière et de deux gâchettes supplémentaires pour une prise en main « claw », offrant une personnalisation complète et une réactivité comparable à celle des souris de jeu haut de gamme de Razer. Les gâchettes, dotées de la technologie Razer Pro HyperTriggers, permettent de choisir entre une course d'activation réduite pour une vitesse de clic maximale, ou une activation progressive pour un contrôle analogique précis. Ses boutons Méca-tactiles en PBT et sa croix directionnelle flottante à huit directions, robustes et équipés de micro-interrupteurs rapides, procurent un retour tactile satisfaisant. Enfin, le logiciel Razer Synapse 4 permet une personnalisation poussée, incluant le réglage de la sensibilité des joysticks, la re-configuration des boutons et l'enregistrement de jusqu'à quatre profils de jeu.
En parallèle, Razer lance la Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K pour PC. C'est une version filaire conçue pour garantir des performances sans compromis et une latence minimale. Elle intègre les mêmes fonctionnalités avancées que la version sans fil, telles que la technologie HyperPolling 8 000 Hz, les joysticks analogiques TMR anti-drift, les gâchettes Razer Pro HyperTriggers et les boutons Méca-tactiles en PBT. Que ce soit à la maison ou en tournoi, cette manette assure des performances de haut niveau.
Avec la nouvelle gamme Wolverine V3 Pro 8K, Razer redéfinit les standards des manettes de compétition. L'entreprise met l'accent sur la réactivité, la précision et la personnalisation avancée. Alors que l'esport continue d'évoluer, Razer s'engage à fournir des outils de pointe pour aider les joueurs à exceller dans leurs parties compétitives.
