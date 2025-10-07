DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mercredi 13 aoÃ»t 2025 Ã 09:30:00 par ClÃ©mentine Carrasqueira
Seafarer: The Ship Sim sera disponible le 7 ocotbre 2025
Au gouvernail !Choisissez parmi différentes carrières, pilotez des navires variés, acceptez différentes missions et développez votre flotte. Naviguez dans un vaste monde ouvert composé de fabuleux paysages, ports et villes variés.
Seafarer: The Ship Sim est un jeu de simulation solo. Le jeu vous invite à prendre la barre de votre propre vie. Interagissez avec différentes sections, chacune ayant ses propres missions, défis et récompenses à offrir. Transportez des biens d’un port à un autre, devenez marin-pompier en haute mer ou explorez simplement le monde immense. Des possibilités infinies de vivre votre propre aventure maritime s’offrent à vous. Du charme désuet d’un petit remorqueur à la puissance imposante d’un navire de haute mer rempli de marchandises, le jeu propose des navires uniques. Des rencontres inattendues se profilent en haute mer. Répondez à un appel au secours désespéré ou récupérez des marchandises perdues. Chaque jour en mer est une aventure différente de la précédente. Des levers de soleil qui scintillent sur les eaux calmes au chaos des mers agitées, la simulation dynamique des vagues et des conditions météorologiques rend chaque voyage unique.
Seafarer: The Ship Sim est un jeu dévelopé par astragon Development et édité par astragon Entertainment. Le jeu sera disponible sur PC via Steam en accès anticipé le 7 Octobre 2025.
