Publié le Mardi 12 août 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Rhythm Hotel arrive en hiver
Ne perdez pas le rythme !Rhythm Hotel, le jeu de rythme exigeant et addictif développé par SyncArc-Studio et édité par Infini Fun, propose une nouvelle démo dès maintenant sur Steam, en attendant sa sortie prévue pour l'hiver 2025.
Le jeu se déroule au "Rhythm Inn", un hôtel situé dans une faille spatiale. Vous devrez suivre le rythme avec Albert Einstein et d'autres figures historiques, chacune ayant ses propres histoires et performances. Votre but est de maîtriser les compétences rythmiques de chaque personnage au son de morceaux entraînants.
Le jeu propose de jouer sur des airs accrocheurs, allant de l'électronique au rap en passant par le funk, dans des lieux variés comme des déserts égyptiens, des ruines grecques ou des zones urbaines. Les commandes sont faciles à prendre en main, mais chaque morceau cache des rebondissements inattendus.
Devenez le voyageur le plus synchronisé de la galaxie en relevant des mini-jeux de rythme dont la difficulté augmente progressivement. Vous pourrez également prolonger l'expérience grâce à un éditeur de niveaux robuste qui vous permet de créer de nouveaux défis et morceaux.
