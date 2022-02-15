Quand les systèmes de paiement deviennent partie intégrante du gameplay

Publié le Lundi 11 août 2025 à 14:41:23 par (Exterieur)

L’évolution des micro-transactions : de l’achat ponctuel à la mécanique de jeu

Les monnaies virtuelles : créer des économies parallèles

Les systèmes de récompenses et la gamification des paiements

L’influence sur la conception et l’équilibrage des jeux