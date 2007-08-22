Dernières actus
Publié le Lundi 11 août 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Mafia : The Old Country est sorti
Plongez dans le monde du crime !2K et Hangar 13 annoncent la sortie de Mafia: The Old Country, le nouvel opus tant attendu de la franchise Mafia. Le jeu est désormais disponible dans le monde entier sur PS5, Xbox Series X|S et Steam. Cette histoire inédite plonge les joueurs dans la Sicile des années 1900, un monde méticuleusement recréé avec un souci du détail et de l'authenticité exceptionnel.
Chez Hangar 13, qui a passé 22 ans à immerger les joueurs dans l'univers brutal de Mafia, les développeurs explorent les origines du crime organisé dans ce nouvel opus. Dans cet action-aventure à la troisième personne, vous incarnez Enzo Favara, un homme qui se bat pour survivre et prouver sa valeur à sa famille dans la Sicile dangereuse et impitoyable des années 1900. Après avoir échappé à une enfance de travail forcé dans les mines de soufre, Enzo saisit une opportunité de rejoindre le clan du redoutable Don Torrisi. Prêt à tout pour une vie meilleure, il prête serment et s'engage à suivre le code d'honneur de la famille, tout en découvrant que ce pouvoir a un prix.
Mafia: The Old Country perfectionne le gameplay classique de la série avec des systèmes de combat terre-à-terre, des phases d'infiltration, des combats au couteau brutaux et des fusillades intenses. L'histoire est soutenue par des graphismes magnifiques, des personnages mémorables et le réalisme authentique qui fait la renommée de la franchise.
Le jeu est proposé en Édition Standard et en Édition Deluxe. La première comprend le jeu complet et est disponible au prix de 49,99 €. La deuxième, au prix de 59,99 €, offre aux joueurs l'opportunité de plonger dans le monde criminel de la Sicile avec une variété de bonus exclusifs. Elle comprend le Pack Padrino, qui contient plusieurs objets cosmétiques et armes, comme le fusil "Lupara Speciale", le couteau "Stiletto Speciale", une tenue "Padrino" et la limousine "Eckhart Speciale". De plus, les joueurs reçoivent le Pack Gatto Nero (Chat noir), qui inclut le pistolet "Bodeo Nero", une tenue et une voiture de course. Pour compléter cette offre, l'édition donne accès à des bonus numériques, à savoir la bande originale du jeu ainsi qu'un artbook numérique rempli d'illustrations et de notes de développement.
