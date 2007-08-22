Dernières actus
Amazon Prime Gaming : la sélect...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Steam : les soldes du week-end
Publié le Lundi 11 août 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Titan Quest II : nouvelles infos
Le jeu nous dévoile sa Roadmap !La feuille de route de Titan Quest II a été dévoilée par Grimlore Games, afin d'orienter le jeu après le lancement réussi de son accès anticipé. Les joueurs peuvent s'attendre à une série de nouveautés excitantes pour les prochains mois.
Pour le contenu à venir, les joueurs peuvent s'attendre à une série de nouveautés excitantes dans les mois à venir : un tout nouveau chapitre avec des zones, des ennemis et des défis inédits, ainsi qu'un éditeur de personnage complet et une nouvelle maîtrise. L'ajout de nouvelles langues est également prévu pour accueillir plus de héros dans l'aventure.
Dans une nouvelle vidéo, Balint Marczin, le concepteur principal des systèmes du studio, a clarifié plusieurs points importants. Des mises à jour majeures sont planifiées tous les trois mois, ponctuées de mises à jour plus petites. L'accès anticipé devrait se poursuivre jusqu'à fin 2026, date à laquelle une sortie sur consoles est également prévue. Le mode multijoueur est actuellement en version d'essai, mais son implémentation complète est en cours. Enfin, l'équipe a confirmé qu'il n'y aurait pas de montures dans le jeu.
Chez Grimlore Games, l'équipe continue d'écouter sa communauté grandissante, et d'autres contenus, améliorations et surprises divines sont à venir. L'odyssée ne fait que commencer, restez à l'affût pour la suite.
Titan Quest II est actuellement disponible sur Steam en accès anticipé. Le prix de la version complète (1.0) sera de 49,99 €. Cependant, ceux qui rejoindront l'aventure dès maintenant pourront l'acquérir au tarif réduit de 29,99 €.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Quelle est l'influence du but sur la tactique au lacrosse ?
Dernières Vidéos
- Cronos : The New Dawn dévoile son histoire
- Mafia : The Old Country est sorti
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
- Fellowship : vient d'être annoncé
- Adorable adventures : Un jeu cozy vient d'être annoncé
- Titan Quest II : nouvelles infos
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)