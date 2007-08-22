Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 9 août 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

 

Le week-end est chaud bouillant !
Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  •  
  • Dead by Daylight
  • Dying Light 2: Stay Human Digital Extras Edition
  • STAR WARS Jedi: Survivor™EA Play
  • The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
  • Deep Rock Galactic
  • Terra Nil
  • Palworld
  • Rust
  • Lust Academy - Season 3
  • Cat Quest
  • Cat Quest II
  • Cat Quest III
  • Need for Speed™ Most Wanted
  • Need for Speed™ Payback
  • Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered
  • Need for Speed™ Rivals
La Kakecon promo par Bethesda est lancée :
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • The Elder Scrolls® Online
  • The Elder Scrolls Online: 2025 Content Pass
  • The Elder Scrolls Online - Crown Packs
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
  • The Elder Scrolls III: Morrowind® Game of the Year Edition
  • The Elder Scrolls Online - Soundtrack
  • The Elder Scrolls III: Morrowind Soundtrack
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition Deluxe (2009)
  • An Elder Scrolls Legend: Battlespire
  • The Elder Scrolls Adventures: Redguard
  • The Elder Scrolls II: Daggerfall
  • The Elder Scrolls: Arena
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Soundtrack
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion - Soundtrack
  • Fallout 76
  • Fallout 76: Atomic Angler Bundle
  • Fallout 76: Atoms
  • Fallout 4
  • Fallout 4 Season Pass
  • Fallout 4 - Automatron
  • Fallout 4 - Wasteland Workshop
  • Fallout 4 Far Harbor
  • Fallout 4 - Contraptions Workshop
  • Fallout 4 Vault-Tec Workshop
  • Fallout 4 Nuka-World
  • Fallout 3
  • Fallout 3: Game of the Year Edition
  • Fallout 3 - Operation Anchorage
  • Fallout 3 - Broken Steel
  • Fallout 3 - The Pitt
  • Fallout 3 - Mothership Zeta
  • Fallout 3 - Point Lookout
  • Fallout: New Vegas
  • Fallout New Vegas: Courier's Stash
  • Fallout New Vegas: Honest Hearts
  • Fallout New Vegas: Dead Money
  • Fallout New Vegas: Old World Blues
  • Fallout New Vegas®: Lonesome Road™
  • Fallout New Vegas®: Gun Runners’ Arsenal™
  • Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game
  • Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game
  • Fallout Tactics: Brotherhood of Steel
  • Fallout 3 - Soundtrack
  • Fallout New Vegas - Soundtrack
  • DOOM Eternal
  • DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part One
  • DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part Two
  • DOOM Eternal Year One Pass
  • DOOM
  • DOOM Soundtrack
  • DOOM 64
  • DOOM 3
  • DOOM VFR
  • DOOM + DOOM II
  • Quake II
  • Quake
  • Quake III Arena
  • Quake Live
  • Quake 4
  • DEATHLOOP
  • Redfall
  • Prey
  • Prey - Mooncrash
  • Dishonored®: Death of the Outsider™
  • Dishonored 2
  • Dishonored
  • Dishonored: The Brigmore Witches
  • Dishonored - The Knife of Dunwall
  • Dishonored: Dunwall City Trials
  • Dishonored - Void Walker Arsenal
  • Dishonored Soundtrack
  • Arx Fatalis
  • Bande originale du jeu DEATHLOOP
  • Bande-son originale du jeu Redfall
  • Prey (Original Game Soundtrack)

 

 
