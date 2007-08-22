Dernières actus
Publié le Samedi 9 août 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira
Steam : les soldes du week-end
Ça c'est coolLe week-end est chaud bouillant !
Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
-
- Dead by Daylight
- Dying Light 2: Stay Human Digital Extras Edition
- STAR WARS Jedi: Survivor™EA Play
- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
- Deep Rock Galactic
- Terra Nil
- Palworld
- Rust
- Lust Academy - Season 3
- Cat Quest
- Cat Quest II
- Cat Quest III
- Need for Speed™ Most Wanted
- Need for Speed™ Payback
- Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered
- Need for Speed™ Rivals
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- The Elder Scrolls® Online
- The Elder Scrolls Online: 2025 Content Pass
- The Elder Scrolls Online - Crown Packs
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- The Elder Scrolls III: Morrowind® Game of the Year Edition
- The Elder Scrolls Online - Soundtrack
- The Elder Scrolls III: Morrowind Soundtrack
- The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition Deluxe (2009)
- An Elder Scrolls Legend: Battlespire
- The Elder Scrolls Adventures: Redguard
- The Elder Scrolls II: Daggerfall
- The Elder Scrolls: Arena
- The Elder Scrolls V: Skyrim Soundtrack
- The Elder Scrolls IV: Oblivion - Soundtrack
- Fallout 76
- Fallout 76: Atomic Angler Bundle
- Fallout 76: Atoms
- Fallout 4
- Fallout 4 Season Pass
- Fallout 4 - Automatron
- Fallout 4 - Wasteland Workshop
- Fallout 4 Far Harbor
- Fallout 4 - Contraptions Workshop
- Fallout 4 Vault-Tec Workshop
- Fallout 4 Nuka-World
- Fallout 3
- Fallout 3: Game of the Year Edition
- Fallout 3 - Operation Anchorage
- Fallout 3 - Broken Steel
- Fallout 3 - The Pitt
- Fallout 3 - Mothership Zeta
- Fallout 3 - Point Lookout
- Fallout: New Vegas
- Fallout New Vegas: Courier's Stash
- Fallout New Vegas: Honest Hearts
- Fallout New Vegas: Dead Money
- Fallout New Vegas: Old World Blues
- Fallout New Vegas®: Lonesome Road™
- Fallout New Vegas®: Gun Runners’ Arsenal™
- Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game
- Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game
- Fallout Tactics: Brotherhood of Steel
- Fallout 3 - Soundtrack
- Fallout New Vegas - Soundtrack
- DOOM Eternal
- DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part One
- DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part Two
- DOOM Eternal Year One Pass
- DOOM
- DOOM Soundtrack
- DOOM 64
- DOOM 3
- DOOM VFR
- DOOM + DOOM II
- Quake II
- Quake
- Quake III Arena
- Quake Live
- Quake 4
- DEATHLOOP
- Redfall
- Prey
- Prey - Mooncrash
- Dishonored®: Death of the Outsider™
- Dishonored 2
- Dishonored
- Dishonored: The Brigmore Witches
- Dishonored - The Knife of Dunwall
- Dishonored: Dunwall City Trials
- Dishonored - Void Walker Arsenal
- Dishonored Soundtrack
- Arx Fatalis
- Bande originale du jeu DEATHLOOP
- Bande-son originale du jeu Redfall
- Prey (Original Game Soundtrack)
