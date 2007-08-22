(TEST) Fretless - the Wrath of Riffson

Publié le Vendredi 8 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Ça c'est de la musique





Un jeu d’action où les cordes vocales sont inutiles, parce que tout se règle avec une guitare électrique accordée en drop-M pour « MASSACRE ».Dans ce monde gouverné par le groove, un terrible tyran nommé Riffson a volé LE RIFF LÉGENDAIRE, celui capable de faire pleurer un démon ou faire exploser une cafetière. C’est à vous, héros improbable au bandana douteux et à la distorsion divine, de le récupérer. Avec votre fidèle guitaxe et une panoplie de coups spéciaux sortis tout droit d’un rêve fiévreux de rock progressif, vous allez déchaîner l’enfer… à 120 BPM. Préparez-vous à affronter des hordes de sbires accordés en mineur, des boss aux noms comme "Lord Tremolo" ou "Bassface le Brutal", et à spammer vos solos jusqu'à ce que votre manette fonde.Mais attention, ce ne sera pas une balade de santé. Non, non. Ce sera plus un death metal progressif en 11/8, avec des breakdowns émotionnels et des solos qui sentent la sueur, la bière tiède, et le cuir vegan. Tu commenceras ton aventure dans le paisible village de Pluckville, où les enfants apprennent le slap dès la maternelle et où chaque maison est accordée différemment. Très vite, tu seras jeté dans une quête épique à travers des contrées dangereuses : les marais de Drop D infestés de grenouilles métalleuses, la Forêt du Feedback Éternel, et le terrible donjon de Riffson, perché tout en haut du Mont Distorsion, là où même les aigus n’osent plus grimper.Bref si cet épopée musicale vous intéresse, lisez donc le test.