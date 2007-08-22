Dernières actus
Publié le Vendredi 8 août 2025 à 11:20:00 par Anthony Razafinjatovo
Grit and Valor - 1949 arrive sur console !
Vous êtes le commandant, faites les bons choix !Grit and Valor - 1949, le jeu de stratégie roguelite en temps réel au style dieselpunk, sera disponible le 21 août sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et l'Epic Games Store. Déjà disponible sur Steam, le jeu du développeur Milky Tea et de l'éditeur Megabit plonge les joueurs dans une Seconde Guerre mondiale uchronique, où ils dirigent une escouade de pilotes de mechas pour affronter les forces de l'Axe.
Pour marquer cette sortie sur consoles, le studio Milky Tea s'est associé à nDreams pour créer une édition en réalité virtuelle (VR) du jeu. Cette version, gratuite pour les joueurs sur PC et PlayStation 5, réinvente la tactique en temps réel en offrant une immersion totale sur le champ de bataille. Le jeu sera également vendu séparément sur le Meta Quest Store.
L'Europe est dévastée, mise à genoux par les redoutables mechas de l'Axe qui sèment la terreur et écrasent toute rébellion. Les rares survivants se sont regroupés sous la bannière de la Résistance, le dernier espoir pour le monde libre.
En tant que dernier espoir, votre mission est d'escorter une arme à impulsion électromagnétique (IEM) jusqu'au cœur du territoire ennemi. L'objectif est de changer le cours de la guerre et de donner une chance à la Résistance de triompher.
Dans ce jeu, vous devez déployer et diriger vos méchas en temps réel pour repousser des vagues d'ennemis. Chaque champ de bataille offre un défi unique avec ses propres adversaires et terrains. Vous devrez adopter une approche tactique en fonction de la situation, que ce soit en prenant de la hauteur ou en vous mettant à couvert. Votre objectif sera d'exploiter les faiblesses de l'ennemi pour résister à l'assaut, tout en protégeant votre véhicule de commandement.
Même avec la meilleure des stratégies, vous devrez affronter un général de l'Axe à la fin de chaque partie. Ces combats de fin de région vous mettront face à des forces écrasantes : des ennemis d'élite, de nouveaux dangers et des boss méchas aux allures de kaiju.
Votre mission prend fin si votre véhicule de commandement est détruit. Vous devrez alors retourner à la base de la Résistance pour y remettre votre escouade sur pied, l'améliorer et la redéployer. Les débris et le courage que vous récupérez vous permettront de renforcer vos méchas et les capacités de vos pilotes. Chaque nouvelle partie est différente : les champs de bataille, les ennemis et les récompenses ne sont jamais les mêmes.
Prenez position, délivrez l'Europe et libérez le monde. Votre heure de gloire est arrivée !
