Dernières actus
Parking World : Build & Manage e...
HYKE : Northern Light(s) sortira...
GRADIUS ORIGINS vient de sortir
Princess Mononoké est de retour...
Publié le Vendredi 8 août 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira
Tiny Bookshop : Vient de sortir
Librairie ambulanteLaissez tout derrière vous pour ouvrir une petite librairie en bord de mer. Remplissez votre petite librairie d'une variété de livres et d'objets, installez-la dans des lieux pittoresques et apprenez à connaître les habitants de Bouquainville.
Tiny Bookshop est un jeu de gestion narratif et cosy. Décorez votre petite librairie avec des objets. Vous voulez des plantes partout ? Ou peut-être préférez-vous un éclairage à la bougie un peu sinistre ? Chaque objet posé affecte votre clientèle et offre de nouvelles mécaniques. Recommandez le bon livre à la bonne personne ou essayez d'ouvrir ses horizons. Parfois, tout ce dont on a besoin pour un nouveau coup de cœur, c'est d'un coup de pouce. Approvisionnez votre librairie en plusieurs genres pour satisfaire les habitudes de lecture des gens du coin et voyez votre clientèle augmenter. Chaque quartier de la ville attire une population un peu différente alors c'est en connaissant bien votre public que vous ferez prospérer votre librairie. Explorez les coins pittoresques de Bouquainville-sur-Mer et apprenez à connaître la ville comme votre poche. Découvrez son histoire. Que s'est-il passé ? Et qui était vraiment Saint Bouquain.
Tiny Bookshop est un jeu développé par neoludic games et édité par Skystone Games et 2P Games. Le jeu est désormais disponible sur PC via Steam et sur Nintendo Switch.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- (TEST) Oniverse accessoires Nintendo Switch 2
- Quelle est l'influence du but sur la tactique au lacrosse ?
- NBA 2K26 : Un accès en avant première qui commence le 29 Août 2025
Dernières Vidéos
- Chained Echoes: Ashes of Elrant est maintenant disponible
- Ranger's Path: National Park Simulator sortira bientôt en accès anticipé
- Grit and Valor - 1949 arrive sur console !
- Tiny Bookshop : Vient de sortir
- Parking World : Build & Manage est sorti
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)