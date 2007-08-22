Dernières actus
HYKE : Northern Light(s) sortira...
GRADIUS ORIGINS vient de sortir
Princess Mononoké est de retour...
Demonschool arrive le 3 Septembr...
Publié le Vendredi 8 août 2025 à 10:55:00 par Anthony Razafinjatovo
Parking World : Build & Manage est sorti
Imaginez la plus organisée de toutes les villes !Le développeur Binary Impact et l'éditeur Aerosoft annoncent que Parking World: Build & Manage est désormais disponible sur Steam et Xbox Series X|S. La version PlayStation 5 est prévue pour le 14 août. Après un accès anticipé réussi sur Steam et grâce aux retours de la communauté, le jeu est maintenant prêt à offrir une expérience complète et peaufinée aux joueurs sur PC et consoles.
Parking World est un simulateur unique de construction et de gestion économique. Les joueurs sont mis au défi de gérer des parkings, qu'il s'agisse de simples espaces pour des entreprises ou d'immenses garages à plusieurs étages pour des centres commerciaux et des villes animées. À l'aide d'un éditeur avancé, il est possible de concevoir chaque aspect de son empire du stationnement, en personnalisant les matériaux et l'agencement, tout en gérant la satisfaction des clients, le personnel et les profits.
La version complète du jeu apporte un nouveau scénario, davantage d'options de personnalisation, une IA améliorée pour un trafic et des comportements de visiteurs plus réalistes, ainsi que des mécanismes de jeu affinés. Que ce soit pour relever des défis comme la gestion de parkings pour des festivals ou pour laisser libre cours à sa créativité en mode libre, Parking World offre une grande profondeur stratégique et une rejouabilité infinie.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- (TEST) Oniverse accessoires Nintendo Switch 2
- Quelle est l'influence du but sur la tactique au lacrosse ?
- NBA 2K26 : Un accès en avant première qui commence le 29 Août 2025
Dernières Vidéos
- Chained Echoes: Ashes of Elrant est maintenant disponible
- Ranger's Path: National Park Simulator sortira bientôt en accès anticipé
- Grit and Valor - 1949 arrive sur console !
- Tiny Bookshop : Vient de sortir
- Parking World : Build & Manage est sorti
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)