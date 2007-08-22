Dernières actus
Publié le Vendredi 8 août 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Orbyss arrive en Septembre
Vous êtes une simple luciole dans une boule ?Bienvenue dans Orbyss, un jeu de réflexion visuellement impressionnant qui met au défi la logique et la pensée créative dans un univers de lumière et d'ombre. Développé et édité par Misty Whale, Orbyss plonge les joueurs dans un monde mystérieux et bioluminescent. Pour y restaurer la lumière, vous devrez anticiper, passer d'une orbe à l'autre et manipuler le temps.
Dans Orbyss, vous incarnez une luciole d'énergie lumineuse. Votre mission est de vous déplacer d'orbe en orbe pour résoudre des énigmes complexes et repousser une obscurité grandissante. Pour y parvenir, vous combinerez plusieurs mécaniques de jeu : figer le temps, piloter des drones et résoudre des énigmes basées sur le son (avec une prise en charge complète de l'accessibilité). Votre objectif est de surmonter les menaces et de restaurer l'harmonie dans ce monde fragmenté.
Le gameplay vous demande d'être à plusieurs endroits à la fois en contrôlant simultanément plusieurs Orbes pour résoudre des énigmes complexes. Pour y parvenir, vous devrez combiner diverses mécaniques : figer le temps, piloter des drones et jouer avec des puzzles basés sur le son, qui peuvent être rendus entièrement jouables sans l'audio grâce à l'option "Aides visuelles". Ce jeu de réflexion privilégie la logique et la planification sur la rapidité ou la dextérité. Au fil de votre progression, vous explorerez un univers numérique envoûtant, mêlant lumières éclatantes et ombres menaçantes. Les joueurs les plus aguerris pourront également relever des défis supplémentaires et débloquer des succès en trouvant des solutions plus rapides ou élégantes aux puzzles.
Orbyss sortira le 3 Septembre 2025 sur GOG, Epic Games et Steam sur lequel la démo est déjà disponible.
