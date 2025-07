(TEST) Superman : La critique du film

Publié le Mercredi 9 juillet 2025 à 12:00:00 par Sylvain Morgant

Haut en couleurs

Sur Terre depuis 33 ans, Superman est en activité depuis 3 ans et est le plus fort et le plus aimé des métahumains. Enfin je suis pas sûr d'avoir tout suivi parce qu'il était pas mort le monsieur ? Je dis ça je dis rien mais ce personnage existe depuis tellement longtemps que j'ai l'impression qu'on le revisite tous les 5 ans.Superman, le super héro immigré en slip rouge qui ne craint rien à part la kryptonite et qui pourtant arrive à être en difficulté à chaque épisode. Superdog, Supergirl, Superslip, ce personnage revient sous toutes ses formes encore et encore. Mais malgrès celà, c'est dans un tout autre univers graphique que l'on le retrouve cette fois-ci. En effet, ces dernières années on lui avait donné un regard plus sombre et tenté de rendre ses films plus adultes pour suivre son public. Mais on repart sur quelque chose de plus cartoonesque dans cette version de 2025. Plus de couleurs, plus d'aventures, plus de personnages exantriques.Bref un joyeux bordel qui va nous ramener un peu plus du côté comic du personnage histoire de prendre une bonne bouffée d'air au milieu de toute cette action.