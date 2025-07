- Tony Hawk invité (et résident ?) du zoo de Londres

Publié le Mardi 8 juillet 2025 à 09:30:00 par Timothée Chagot

Faut pas prendre les gens pour des buses;

Tony Hawk célèbre pour ses cascades sur une planche à roulettes, s'est immergé dans la vie du zoo de Londres, pour en devenir le clou de spectacle. Enfin, pas lui. Celui qu'on appelle The Birdman, a fait la rencontre de "Tony Hawk", une buse de Harris (Harris hawk en anglais), baptisée en son honneur. Avec l'équipe du zoo, Tony Hawk a enfilé le gant et a contribué à l'entraînement de son homonyme. L'oiseau volera avec les autres rapaces dans leur spectacle plus tard cette année.« Se rendre dans l'iconique zoo de Londres et célébrer le lancement de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, mais également pouvoir rencontrer “Tony” le faucon, et même faire du skate là-bas était une expérience surréaliste » a déclaré Tony Hawk. En effet, cette collaboration vient du corréler avec une carte disponible dans Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, le zoo de Londres, fidèlement reproduit.En plus du baptême du faucon Tony, Activision a fait un don au zoo pour soutenir leur effort de conservation et couvrir les soins de Tony (l'oiseau) pendant l'année.Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 sera disponible le 11 juillet 2025 sur Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5, PC, Switch et Switch 2. Développé par Iron Galaxy Studios, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 est un remake offrant tous les parks originaux ainsi que des nouveaux tels que le Parc aquatique, le Flipper et le Studio de Cinéma. Le casting iconique de skateurs propose, aux côtés de l’illustre Tony Hawk, des légendes comme Bam Margera et met également en avant de nouveaux prodiges comme Rayssa Leal ou Yuto Horigome.