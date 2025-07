- Bendy: Lone Wolf, le nouveau jeu d'horreur débarque en boîte

Publié le Vendredi 4 juillet 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu Dingo...

Nouveau venu dans la série Bendy, qui est, je vous le rappelle, une série de jeux d'horreur, qui vous plonge dans un univers dessin-animé, aux couleurs jaune et marron et dont les monstres sont inspirés des personnages des cartoons, Bendy: Lone Wolf est attendu pour le 15 août.Il sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Une version boîte est, elle, attendue pourl e 24 octobre, sur PS5 et Nintendo Switch uniquement.En attendant la re-sortie du premier opus, Bendy and the Ink Machine , dans les prochaines semaines en boîte, ce nouveau jeu vous met dans la peau de Boris le loup, qui ressemble beaucoup à Dingo, se promenant dans les couloirs des studios Joey Drew...La vue ne sera pas cette fois en vue subjective, mais en 3D isométrique.