- Bendy and the Ink Machine, le jeu d'horreur enfantin sort sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mardi 15 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

T'as un buvard ?

Sorti en 2017 sur PC, Bendy and the Ink Machine est un jeu d'horreur, en vue subjective, qui vous plonge dans un univers dessin-animé, aux couleurs jaune et marron. Avec ses monstres inspirés des personnages des cartoons, le jeu fait appel à vos peurs d'enfants, dans une ambiance qui aurait dû être réconfortante... mais qui ne l'est pas...Le jeu vient d'être annoncé sur PS5 et Xbox Series. Il sortira même en version boîte sur PS5. Il est attendu pour les prochains jours, puisqu'il sortira au printemps.Vous allez incarner Henry, un dessinateur, qui revient dans son ancien studio d'animation, aujourd'hui disparu, et qui va se replonger dans ses anciennes créations... qui ont pris vie.