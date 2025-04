- HYKE:Northern Light(s), un action-JRPG en pixel art

Publié le Mardi 15 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ma sorcière bien-aimée

Développé par Blast Edge Games et édité par Aniplex et Akatsuki Games, HYKE:Northern Light(s) est un jeu en pixel art, du genre Action-JRPG, en 2D vue de dessus.Il est attendu pour l'été, sur PC, PS5 et Nintendo Switch.HYKE:Northern Light(s) raconte l'histoire de Hyke, une jeune magicienne qui suit les traces de sa mère, dans un monde dévasté par les guerres entre les sorciers et les humains. Entre menaces, monstres, pièges et secrets à découvrir pour parfaire son art, Hyke va se lancer dans un voyage périlleux.Elle pourra revenir, le soir, dans son camp pour soigner ses blessures et confectionner de nouveaux objets utiles à sa quêtes, mais aussi discuter avec les amis qu'elle se fera durant l'aventure.